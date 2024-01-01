Пермский край лидирует по объёму погрузки удобрений на РЖД С января по ноябрь в регионе погружено 16,7 млн тонн Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

С января по ноябрь 2024 года на российских железных дорогах было погружено 61,7 млн тонн удобрений, что на 6,2% превышает количество, перевезённое за тот же период прошлого года.

Наивысшие показатели по объёму погрузки продемонстрировал Пермский край (16,7 млн тонн, +21%), на втором месте — Мурманская область (13,6 млн тонн, +4,5%), замыкает тройку Новгородская область (4,8 млн тонн, +7,7%).

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД увеличились на 17,5%. За одиннадцать месяцев 2024 года их объём составил 32,8 млн тонн.

Наибольшее количество удобрений было направлено в порты: на Северо-Западе — 24 млн тонн (+25,4%), на Юге — 3,7 млн тонн (+8,9%), на Дальнем Востоке — 145,6 тыс. тонн (в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

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