В «Уралкалии» подведены итоги традиционного конкурса «Человек года» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В «Уралкалии» подведены итоги конкурса «Человек года». По итогам голосования победителем стал Вячеслав Чудинов, водитель погрузчика ООО «Автотранскалий».

Конкурс «Человек года» проводится с 2016 года. Кандидатуры сотрудников — участников конкурса выдвигают трудовые коллективы подразделений. Основными критериями для выдвижения работников являются профессионализм, высокие результаты в работе, умение работать в команде, способность делиться опытом и знаниями.

Ежегодно в конкурсе участвуют 12 человек, о них рассказывают в корпоративных СМИ. Итоги подводятся в конце года при помощи голосования в мобильном приложении компании. Побеждает кандидат, за которого отдано больше всего голосов.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Конкурс «Человек года» — это не просто проект, это отражение нашей корпоративной культуры и ценностей. С момента своего запуска он стал самым народным и значимым событием для всех сотрудников. Этот конкурс позволяет нам не только отмечать достижения наших коллег, но и вдохновлять друг друга на новые свершения.

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