На улицах Монастырской и Окулова в Перми могут вернуть двустороннее движение Это связано со строительством нового моста и жилой застройкой Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Власти Прикамья рассматривают возможность возвращения двустороннего движения на двух улицах в центре Перми: Монастырской и Окулова. Такие решения обсуждаются в связи со строительством нового моста через Каму, а также активной застройкой территорий, где проходят эти улицы.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой минтранс, у участков, прилегающих к улицам Монастырской и Окулова (от пр. Комсомольского до ул. Дзержинского), нет удобного транспортного обслуживания: не ходит общественный транспорт, а движение автомобилей часто происходит с избыточными перепробегами.

В минтрансе изданию пояснили, что несколько лет назад власти уже рассматривали вопрос улучшения транспортного обслуживания на этом участке. Проведённые расчёты показали: одной из эффективных мер может стать возвращение двустороннего движения на улицах Монастырской и Окулова.

Отметим, обе улицы выходят к Коммунальному мосту. Там часто скапливаются большие пробки из-за плотного потока машин, выезжающих из центра.

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