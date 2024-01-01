В Прикамье простились с погибшим на СВО морским пехотинцем Сирином Дусаковым Он погиб в конце октября этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского округа

В с. Новый Ашап Бардымского муниципального округа похоронили младшего сержанта Сирина Дусакова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

«Скорбим вместе с его родными и близкими. Покойся с миром», — говорится на странице местной администрации.

Сирин Дусаков родился 18 марта 1978 года в с. Новый Ашап. Окончил Новоашапскую основную школу, а потом обучался в Пермском нефтяном техникуме. После учёбы служил в морской пехоте. Вернувшись из армии, окончил Тюменский нефтяной университет и работал на Пермской нефтяной базе инженером-технологом.

В начале августа этого года мужчина подписал контракт для прохождения военной службы. В зоне СВО получил удостоверение «Ветеран боевых действий». Погиб военнослужащий 23 октября.

У мужчины остались супруга, дочь и сын.

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