Аукцион за право КРТ по улице Стахановской в Перми продолжается третий день Цена уже превысила итоговую стоимость торгов на право КРТ по улице Куйбышева Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми третьи сутки продолжается аукцион на право комплексного развития территории по ул. Стахановской. Торги стартовали 18 декабря и идут без перерыва.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», сейчас участники аукциона делают ставки на сумму свыше 370 млн руб., в то время как первоначальная цена составляла всего 975 тыс. По информации издания, борьбу за актив ведут две иногородние компании.

Предложения уже превышают финальную сумму торгов за право КРТ на ул. Куйбышева, где лот под освоение 13 га достался ГК «Кортрос» за 356 млн руб.

Напомним, к аукциону по комплексному развитию участка на ул. Стахановской были допущены 13 застройщиков. Большинство местных участников покинули торги на суммах в 150-200 млн руб.

Участники аукциона отмечают, что продолжительность процедуры обусловлена невысоким шагом в 39 тыс. руб., у девелоперов есть 10 минут на повышение ставки после каждого шага.

На территории, подлежащей комплексному развитию по ул. Стахановской, располагаются аварийные дома 1953-1955 годов постройки. Инвестору предстоит расселить и снести пять зданий общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Также будет снесён нежилой объект по ул. Танкистов, 20 и 45 гаражных боксов. После завершения расселения победитель аукциона обязан возвести новые жилые дома, общественный центр и передать 10 квартир для детей-сирот. Проект КРТ необходимо реализовать в течение шести лет с момента подписания договора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.