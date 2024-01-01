Мэрия Перми подала в суд на Центральный рынок за нарушения в использовании земли Первое заседание назначено на 11 марта Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Администрация Перми подала иски в краевой арбитражный суд на ООО «ТК „Центральный«», управляющего Центральным рынком, и его владельца Реваза Шенгелии. С 13 по 17 декабря было зарегистрировано четыре иска, из которых на данный момент в производство принят только один — к ООО. Первое заседание назначено на 11 марта. О ситуации сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Как отметили в пресс-службе администрации Перми, департамент земельных отношений требует устранить выявленные в ходе муниципального контроля нарушения земельного законодательства. Представители ведомства подчеркнули, что нарушения связаны с нецелевым использованием земельных участков. Судебное разбирательство по первому принятому в производство иску будет касаться освобождения земельного участка, сказано в определении суда.

Заместитель директора Центрального рынка Вера Артемихина рассказала изданию, что руководство в курсе исковых заявлений, отметив, что их содержание касается рабочих вопросов юридического характера.

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