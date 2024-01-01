Алёна Бронникова На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП с сотрудниками налоговой Обстоятельства расследуются Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае на участке дороги «Перково-Кудымкар» 18 декабря сотрудники краевой Межрайонной ИФНС России № 1 попали в ДТП. По информации Инспекции труда Прикамья, двое сотрудников налоговой пострадали, один погиб. Им оказалась заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками, 1974 г.р.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая. С целью установления характера полученных повреждений здоровья участниками ДТП работодателем направлен запрос в медицинское учреждение», — прокомментировал заместитель руководителя ведомства Павел Бахтагареев.

Он также рассказал, что в ближайшее время будет проведён осмотр места происшествия. Очевидцев и должностных лиц работодателя опросят, изучат связанные с командированием документы. Отмечается, что авария произошла, когда сотрудники возвращались в п. Гайны с семинара. В данный момент инспекция приступила к расследованию обстоятельств.

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