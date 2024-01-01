Пермские антимонпольщики нашли нарушения в рекламе компаний «Никамед» и «Кунгур оптика» Ортопедический салон и салон оптики не предупреждали о наличии противопоказаний Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС завершило рассмотрение двух дел по поводу нарушения закона о рекламе со стороны пермского ортопедического салона «Ортека»(ул. Маршала Рыбалко, 88) и кунгурского салона оптики (ул. Ленина, 71).

Компании нарушили законодательство, согласно которому реклама медицинских услуг и изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, в рекламе должна была быть информация о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

Рекламодателей, в интересах которых распространялась реклама (ООО «Никамед» и ООО «Кунгур оптика»), привлекли к административной ответственности. Директорам салонов выдали предупреждения.

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