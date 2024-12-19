«Ростелеком» приступил к установке новых приборов учёта электроэнергии в Пермском крае Всего планируется обновить более 30 тысяч устройств Поделиться Твитнуть

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«Ростелеком» приступил к установке новых приборов учёта электроэнергии в частных домах Прикамья. Проект выполняется в рамках контракта, заключенного с компанией «Россети Урал». Он затронет практически все муниципалитеты Пермского края.

Модернизация систем учёта электроэнергии — один из важных элементов цифровой трансформации. Современные счётчики позволят повысить качество и точность учёта, выявлять очаги потерь и контролировать параметры подачи электричества в сети.

Потребитель в любое время сможет дистанционно получать информацию и на основании этих данных оптимизировать свои расходы энергии. После завершения проекта жителям частных домов, где появилось новое оборудование, не нужно будет самостоятельно фиксировать и передавать показания, так как умные счётчики со встроенным радиомодулем будут делать это автоматически без участия человека.

Вячеслав Костецкий, директор филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго»:

— Внедрение интеллектуальной системы учёта позволит потребителям использовать новые сервисы, которые обеспечат прозрачность, доступность и точность информации о потреблении электроэнергии. А также цифровое оборудование повысит качество обслуживания. Дистанционный сбор показаний и онлайн-наблюдение за качеством электроэнергии не только создают удобство для пользователей, но и условия для улучшения эффективности работы электросетевого комплекса. Это способствует повышению качества и надёжности электроснабжения.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»:

— Основная задача любой отрасли сегодня — автоматизировать технологические решения и бизнес-процессы. С компанией «Россетти Урал» мы работаем не первый год. В 2022-м мы закончили совместную установку 80 тыс. умных приборов учёта электроэнергии. До конца нового проекта, который должен завершится летом 2025 года, запланировано установить более 30 тыс. счётчиков. Новые приборы учёта защищены от негативных погодных условий: ветра, дождя и солнечных лучей. Оборудование максимально точно фиксирует объём потребленной электроэнергии, что исключает какие-либо погрешности. Проверить данные своего счётчика сможет каждый собственник. Для этого при установке мы выдаем жильцам специальные пульты, на них будет отражаться вся необходимая информация.

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