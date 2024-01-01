Скончался работавший с пермским АО «Редуктор-ПМ» конструктор Геннадий Смирнов Его называли «последним из могикан» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено АО «Редуктор-ПМ»

Во вторник, 17 декабря 2024 года, скончался лауреат Государственной премии СССР, создатель редукторов и агрегатов трансмиссий для вертолётов Ми-26, Ми-8, Ми-34, «Ансат», Ми-28Н и Ми-38, заслуженный конструктор Геннадий Смирнов. Об этом сообщили в администрации АО «Редуктор-ПМ».

«Ушла эпоха. Конструктор по призванию, складу ума и характеру. «Последний из могикан», который перенимал опыт у великих Миля и Камова. Своим трудом Геннадий Петрович внёс колоссальный вклад в развитие вертолётостроения России», — говорится в информации.

Геннадий Смирнов родился в 1938 году. Восхождение к вершинам профессии начал в 1960-е годы в ОКБ М.Л. Миля. Там под его руководством был создан редуктор ВР-26. «Без этого изделия мир не увидел бы уникальный и неповторимый вертолёт Ми-26», — отметили на предприятии.

Позднее Геннадий Смирнов создал школу проектирования, в рамках которой были разработаны агрегаты трансмиссии для вертолётов «Ансат», Ми-8, Ми-34, Ми-28Н и Ка-226Т, механически замкнутые испытательные стенды.

«Администрация завода «Редуктор-ПМ» выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича Смирнова. Память о нём будет жить в его изделиях и в нашем коллективе», — сказано в некрологе.

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