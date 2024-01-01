В Перми после капремонта открылись две школы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми после завершения капитального ремонта вновь открылись корпуса школ №118 и 123. Губернатор Дмитрий Махонин посетил эти заведения в ходе рабочего визита.

Работы по ремонту длились с марта этого года и завершились в начале декабря. В зданиях были полностью обновлены системы коммуникации, включая отопление, водоснабжение, электроснабжение и Интернет. Кроме того, отремонтированы крыши и фасады, а в помещениях проведён косметический ремонт. Также были приобретены новая мебель и современное оборудование.

Администрация Перми

Программа капитального ремонта образовательных учреждений осуществляется совместно Министерством просвещения России и партией «Единая Россия». К концу года планируется сдать ещё 12 школ, работы уже завершены в шести. Обновление завершено в Бубинской школе Сивинского округа, Добрянской школе №1 (кадетская) и в школе в Чайковском. В оставшиеся дни декабря планируется закончить работы ещё в шести учебных заведениях региона.

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