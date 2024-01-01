В Перми фиксируют предновогодний подъём посещаемости торговых центров Трафик увеличится на 10-20% Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

На этой неделе в Перми начался предновогодний рост посещаемости торговых центров. В ближайшие дни, как ожидается, трафик увеличится на 10-20%, а пик придётся на выходные дни.

По данным пресс-службы ТРК «СемьЯ», ежегодно рост трафика в торгово-развлекательном комплексе начинается примерно с 15-16 декабря, и до 25 декабря он остаётся стабильно высоким. Увеличивается поток покупателей у ювелирных магазинов, продавцов косметики и парфюмерии, электроники. Это связано с тем, что покупатели выбирают подарки. После 25 декабря наплыв посетителей остаётся в основном у продуктовых магазинов и в зоне ресторанов.

При этом, как отметили в ТРК, декабрь не является наиболее загруженным месяцем для магазинов одежды и обуви. Перед Новым годом наблюдается повышенный интерес лишь к праздничной одежде. Основной пик продаж и наплыва покупателей в этих магазинах наступит во время зимней распродажи.

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