Зарина Ситдикова В Пермь на «Новогоднем грузовике» приедет Дед Мороз Он поздравит с праздником детей из малоимущих семей и детей участников СВО Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В этом году Пермь вошла в маршрут ежегодной всероссийской социальной акции «Новогодний грузовик» (0+), в рамках которой в крупные города страны приезжает празднично украшенный большегруз с подарками для детей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Как уточнили в городской администрации, приезд грузовика ожидается 19 декабря в 18:30. Он прибудет на парковку ТЦ «Спешилов».

Украшенная огоньками фура с Дедом Морозом за рулём доставит подарки и гостинцы для воспитанников детских домов, а также детям из малоимущих семей и семей ветеранов СВО. В честь прибытия грузовика состоится праздничная программа с конкурсами и фокусами.

По словам организаторов, акция призвана привлечь внимание молодёжи к автотранспортной отрасли, повысить престиж профессии водителя и продемонстрировать социальную значимость грузоперевозок.

Помимо Перми, «Новогодний грузовик» также посетит города Московской области, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Волгоград. Акция проходит при поддержке Министерства транспорта РФ, ФБУ «Росавтотранс» и крупнейшего перевозчика опасных грузов «Вестерн Петролеум Транспортэйшн».

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