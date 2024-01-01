Зарина Ситдикова На пермском заводе «ОДК-СТАР» построят комплекс по производству агрегатов для авиадвигателей Ввод новой площадки позволит нарастить выпуск ПД-14 и ПД-8 Поделиться Твитнуть

В январе 2025 года на пермском заводе «ОДК-СТАР» начнётся строительство нового производственного комплекса, где будут изготавливать гидромеханические агрегаты для авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ПС-90А и ТВ7-117СТ-01. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На проект получено положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Площадь нового производственного объекта составит 22 тыс. кв. м. В нём разместятся механосборочное производство и участок с 19 гальваническими линиями, на которых будут работать 430 человек: наладчики станков с ЧПУ, слесари механосборочных работ, операторы токарных, электроэрозионных, шлифовальных станков, технологи, дефектовщики, гальваники.

В скором времени на заводе начнётся демонтаж старого корпуса инструментального производства, после чего на его месте начнётся строительство нового комплекса. По окончании работ в нём установят более 450 единиц оборудования. Ввод объекта в строй позволит нарастить выпуск агрегатов для двигателей отечественных лайнеров SJ-100, МС-21 и Ил-114.

Как отметили в «ОДК-СТАР», ранее на территории предприятия начались работы по возведению испытательного корпуса и корпуса для производства электронных агрегатов для авиадвигателей. Наращивание производственных мощностей необходимо для реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года.

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