Зарина Ситдикова В Прикамье люди с инвалидностью почти год не получали льготные лекарства Препараты и медицинские изделия были выданы после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В ходе проверки соблюдения прав инвалидов на льготное лекарственное обеспечение Кунгурская городская прокуратура выявила факты длительной задержки выдачи препаратов и медицинских изделий. Люди ждали выписки рецептов по несколько месяцев. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По информации надзорного органа, среди тех, кто нуждался в бесплатных медикаментах, были, в том числе, люди с сахарным диабетом. В некоторых случаях срок ожидания выписки рецептов на лекарства составил 11 месяцев.

В связи с выявленными нарушениями главному врачу медучреждения, допустившего факты ненадлежащего обеспечения, внесено представление.

Как отметили в прокуратуре, после вмешательства ведомства гражданам выдали причитающиеся им медицинские изделия и лекарственные препараты. Но за допущенные нарушения должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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