Зарина Ситдикова В Перми до конца года откроется сквер на улице Макаренко Обустройство общественного пространства затянулось из-за смены подрядчика Поделиться Твитнуть

Фото: Местный Житель

2gis.ru

В Мотовилихинском районе до конца года откроется сквер на ул. Макаренко, который должны были ввести в эксплуатацию осенью 2023 года. Об этом во время эфира на радио «Комсомольская правда — Пермь» сообщил глава города Эдуард Соснин.

Как ранее писал «Новый компаньон», строительство нового сквера на ул. Макаренко началось в конце лета 2022 года. Для обустройства этот объект выбрали жители города в ходе всероссийского голосования.

Основная часть работ на объекте проводилась в прошлом году. На территории нового общественного пространства оборудовали спортивную и игровые зоны, смонтировали освещение, уложили тротуарную плитку, установили скамейки, урны и беседки, а также провели работы по озеленению.

Ожидалось, что сквер будет открыт осенью прошлого года, однако ремонт затянулся.

«Действительно есть у нас и позитивные моменты в городе, и негативные. Я этого не стесняюсь… Попались плохие подрядчики, которых пришлось поменять… Но, тем не менее, мы в этом году завершаем ремонт — открываем этот многострадальный сквер для наших жителей», — сказал Эдуард Соснин.

Глава Перми добавил, что городские власти продолжат вместе с жителями выбирать локации, которые нуждаются в обновлении. В частности, в следующем году будет благоустроен бульвар в ЖК «Боровики» в Дзержинском районе.

«О нём постоянно говорят жители. В его обновление мы заходим уже в 2025 году. Это будет такой знаковый сквер», — анонсировал мэр.

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