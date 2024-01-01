Алёна Бронникова Имущество директора пермского ООО на 15 млн рублей обратили в доход государства Он скрывал деньги организации от налоговой Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд признал виновным руководителя ООО в сокрытии денежных средств организации от налогового органа. Об этом сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

«В период с 21 сентября 2023 года по 16 мая 2024 года подсудимый, являясь директором ООО, имеющего задолженность по налогу на добавленную стоимость, располагая денежными средствами, принадлежащими организации, в размере более 13,5 млн руб., расходовал их по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В краевой прокуратуре также отмечают, что эту сумму обвиняемый перевёл на расчётный счёт своей жены под видом заработной платы.

Директора коммерческой организации признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере). Ленинский районный суд назначил штраф 500 тыс. руб., а арестованное имущество на общую сумму, превысившую 15 млн руб., постановил обратить в доход государства.

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