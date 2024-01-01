Пермский фонд «Берегиня» проведёт «Волшебную ёлку» для 400 подопечных Праздник состоится в Доме молодёжи Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Берегиня"

На этой неделе, 20 декабря, в Доме молодёжи (ул. Петропавловская, 185) подопечные благотворительного фонда «Берегиня» приедут на «Волшебную ёлку-2025». В этом году на праздник позвали 400 человек со всего Пермского края — это 200 детей в сопровождении своих родителей.

На празднике ребятам покажут интерактивное новогоднее шоу «Снежное чудо». Дети смогут поучаствовать в нескольких мастер-классах: по созданию ёлочных игрушек, плетению снеговиков и украшений на память.

К «Волшебной ёлке» организаторы ежегодно готовятся заранее. Особый момент во время проведения праздника — вручение подарков. Для этого все подопечные фонда, которых приглашают на мероприятие, заранее пишут свои письма Деду Морозу. В свою очередь, фонд передаёт их своим партнёрам. В 2024 году В этом году участие в приобретении подарков для ребят приняли более 30 пермских компаний.

Как рассказала директор «Берегини» Татьяна Голубаева, каждый год бизнес-сообщество Перми и края очень тепло и отзывчиво встречает эту благотворительную акцию, а порой не хватает писем подопечных на всех желающих стать добрыми волшебниками.

«В этом году количество компаний, которые дружными коллективами собирали подарки детям, столкнувшимся с тяжёлыми заболеваниями, выросло более чем на 10. Прекрасная тенденция, доказывающая ценность проекта для благотворителей в том числе», — отметила Татьяна Голубаева.

Проект «Волшебная ёлка» — часть большой реабилитационной программы фонда «Лига чемпионов». Детей поддерживают не только на этапе лечения, но и многие годы после. Проекты «Лиги чемпионов» занимаются психологической реабилитацией ребят и семей после длительного тяжёлого лечения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.