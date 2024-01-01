Алёна Бронникова В Перми арендная ставка офисов в бизнес-центрах выросла на 30% Причиной эксперты называют дефицит площадей Поделиться Твитнуть

В Перми отмечается нехватка офисной недвижимости классов «A», «B+» и «B», что привело к росту арендной ставки на 30%. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании по торговой недвижимости IDEM-консалтинг.

Участие в исследовании приняли те здания, которые можно отнести к качественным, всего 51 офисный и бизнес-центр. Суммарная арендопригодная площадь офисных помещений составила 248,5 тыс. кв. м.

По словам экспертов, Пермь имеет структуру распределения высококлассных бизнес-центров, которая более характерна для городов с населением 400-700 тыс. человек. В городе отсутствует качественный класс «А», а доля офисов класса «В» составляет около двух третей рынка.

Отмечается, что насыщенность комфортабельной офисной недвижимости для городов-миллионников находится в диапазоне 250-300 кв. м на 1 тыс. человек. Например, в Новосибирске на 1 тыс. человек приходится 372 кв. м, а в Казани — 313 кв. м. В столице Прикамья этот показатель значительно ниже — 225 кв. м на 1 тыс. человек. Дефицит составляет около 27 тыс. кв. м.

«Специалисты отмечают крайне низкий процент свободных площадей и значительный рост арендных ставок (на 25-30%) по сравнению с 2022 годом в бизнес-центрах классов «B+» и «B». Рынок офисной недвижимости Перми за последние 10 лет развивался неоднородно. За последние семь лет было введено порядка 28 тыс. кв. м арендопригодных площадей, что увеличило общий объём рынка всего на 12%», — сообщают в агентстве.

Вероятность строительства новых бизнес-центров в течение ближайших трёх лет остаётся низкой. При этом спрос на качественные офисы будет сохраняться. Аналитики подсчитали, что объём площадей около 25-30 тыс. кв. м «А» и «В+» класса может быть поглощён за 2-2,5 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.