«Азот» оказал финансовую поддержку Краевой больнице имени Вагнера Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» оказал благотворительную помощь Краевой больнице им. Е.А. Вагнера в размере 220 тыс. руб. Денежные средства направлены на оснащение помещения женской консультации, где проходят занятия «Школы беременных».

Для кабинета будущих мам были куплены новые шторы. Также там появились мягкая мебель и угловые стеллажи. Для просмотра обучающих видео приобретены современные ноутбук и проектор. Теперь ознакомительные и учебные фильмы для беременных будут показаны в более чëтком изображении и с качественным звуком.

Людмила Ершова, председатель Общественного совета при Краевой больнице им. Е.А. Вагнера:

– Мы получили нужную для нас технику и мебель для кабинета будущих мам. Она актуальна. Теперь пациенткам будет гораздо комфортнее и уютнее находиться в женской консультации. Благодарим филиал «Азот» за помощь в решении этого вопроса.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Юлия Кусова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по правовым вопросам, депутат Березниковской городской думы:

– «Школа беременных» помогает женщинам подготовиться к материнству, а это очень важно для будущего наших детей. Теперь посетительницы женской консультации будут чувствовать себя комфортнее, уютнее. Очень важно, чтобы дети росли в любви и заботе. Это, безусловно, будет способствовать укреплению института семьи в нашем обществе.

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