Зарина Ситдикова В Пермском крае завершилось строительство новой школы на 100 мест Современный учебный корпус возведëн в одном из сëл Куединского округа Поделиться Твитнуть

В с. Большой Гондыр Куединского муниципального округа завершилось строительство новой школы. Об этом сообщает минстрой Пермского края.

По данным ведомства, в эксплуатацию введено здание, рассчитанное на обучение 100 школьников. Первые уроки в нём начнутся после лицензирования.

В новом корпусе площадью более 2 тыс. кв. м оборудованы учебные классы, а также кабинеты информатики, химии и биологии с лаборантскими, технологии для девочек, есть спортзал, столовая с пищеблоком, медпункт. На школьном дворе установлены уличные тренажёры, спортивные и игровые комплексы.

Как обращают внимание в региональном минстрое, "гондыр" в удмуртском языке означает «медведь», поэтому в оформлении интерьера школы использовано изображение косолапого хозяина леса. Всё пространство школы используется в образовательных целях – на стенах размещены рисунки и схемы, инфографика с познавательной информацией об истории России, Пермского края и Куединского округа.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил задачу строить и сдавать в регионе порядка 10 школ ежегодно. Таких темпов удалось достичь, в том числе благодаря национальному проекту «Образование» и контролю работы застройщиков.

По информации минстроя Прикамья, всего в этом году в крае были введены в эксплуатацию 11 общеобразовательных учреждений — в Чернушке, Верещагино, Пермском округе, сëлах Рябинино Чердынского округа, Тюндюк Бардымского округа, Доег Юсьвинского округа, Нижний Сып Уинского округа, а также в Большом Гондыре. Ещё пять школьных корпусов в Перми и Березниках находятся на стадии строительства.

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