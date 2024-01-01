Пермские власти планируют установить на Вышке обзорный балкон с биноклем Его сделают в рамках концепции благоустройства города Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

На пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы Перми Ольга Андрианова рассказала о нескольких концепциях благоустройства краевой столицы. Их разработал Институт территориального планирования.

В частности, городские власти планируют заняться благоустройством и обновлением сквера им. Борцов Революции и склона горы Вышка в Мотовилихинском районе, которые являются объектами культурного наследия регионального значения.

Концепция предполагает обновить покрытие спуска, заменить ограждения и организовать площадки отдыха. Там же будет озеленена территория и установлен обзорный балкон на винтовых сваях со светопрозрачным ограждением и смотровым стационарным биноклем.

После ремонта на этом месте откроют новую видовую точку, оборудуют спуски к вечному огню, разобьют площадки для отдыха, зрительные балконы беседки. У памятника и здания музея "Диорама" появится подсветка.

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