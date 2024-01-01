Осуждённый за 80 преступлений экс-глава Култаево уехал из Прикамья на СВО
Андрей Щекалев скрывался от правосудия семь лет
Бывший руководитель Култаевского поселения Андрей Щекалев, который отбывал наказание за 80 совершённых им преступлений, заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Издание напоминает, что Щекалев был привлечён к уголовной ответственности ещё в 2012 году за множество случаев мошенничества и получения взяток. По версии следствия, начиная с 2009 года, он с соучастниками подбирал участки, на которые не была разграничена госсобственность. Далее члены организованной преступной группы договаривались с местными жителями, ведущими маргинальный образ жизни, и за небольшую плату получали от них доверенности на регистрацию прав на участки, которые якобы принадлежали им. После этого Щекалев изготавливал документы из похозяйственных книг, подтверждающие «право собственности». С этими бумагами члены ОПГ обращались в Росреестр, где осуществляли регистрацию прав на участки, которые затем продавали для строительства и других целей. Также Щекалев с сообщниками обвинялся в присвоении земли ООО «Стин».
Экс-чиновник попал в СИЗО по решению суда, но позже был освобождён под залог. Весной 2015 года Щекалев скрылся и был объявлен в федеральный розыск, а в декабре того же года заочно приговорен к 11,5 годам строгого режима. Скрывался более семи лет, но был задержан в Феодосии.
В 2022 году Щекалев был отправлен в колонию, а в июне прошлого года добился отмены приговора в кассационном суде. Во время повторного рассмотрения его срок был сокращен до 7,5 лет. Наказание он отбывал в колонии в Соликамске.
В августе 2024 года экс-глава решил участвовать в специальной военной операции.
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