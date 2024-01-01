Осуждённый за 80 преступлений экс-глава Култаево уехал из Прикамья на СВО Андрей Щекалев скрывался от правосудия семь лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Бывший руководитель Култаевского поселения Андрей Щекалев, который отбывал наказание за 80 совершённых им преступлений, заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Издание напоминает, что Щекалев был привлечён к уголовной ответственности ещё в 2012 году за множество случаев мошенничества и получения взяток. По версии следствия, начиная с 2009 года, он с соучастниками подбирал участки, на которые не была разграничена госсобственность. Далее члены организованной преступной группы договаривались с местными жителями, ведущими маргинальный образ жизни, и за небольшую плату получали от них доверенности на регистрацию прав на участки, которые якобы принадлежали им. После этого Щекалев изготавливал документы из похозяйственных книг, подтверждающие «право собственности». С этими бумагами члены ОПГ обращались в Росреестр, где осуществляли регистрацию прав на участки, которые затем продавали для строительства и других целей. Также Щекалев с сообщниками обвинялся в присвоении земли ООО «Стин».

Экс-чиновник попал в СИЗО по решению суда, но позже был освобождён под залог. Весной 2015 года Щекалев скрылся и был объявлен в федеральный розыск, а в декабре того же года заочно приговорен к 11,5 годам строгого режима. Скрывался более семи лет, но был задержан в Феодосии.

В 2022 году Щекалев был отправлен в колонию, а в июне прошлого года добился отмены приговора в кассационном суде. Во время повторного рассмотрения его срок был сокращен до 7,5 лет. Наказание он отбывал в колонии в Соликамске.

В августе 2024 года экс-глава решил участвовать в специальной военной операции.

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