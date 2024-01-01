Пермская НКО анонсировала запуск школы-интенсива для журналистов о проблеме бездомности «Территория передышки» выиграла грант фонда Потатанина и будет проводить обучение для СМИ и блогеров Поделиться Твитнуть

Пермская благотворительная организация «Территория передышки» выиграла грант в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина «Практики личной филантропии и альтруизма». Речь идёт о проекте «Писать этично: школа-интенсив для журналистов о том, как писать о социально уязвимых группах». Об этом «Новому компаньону» рассказали представители пермской НКО.

Заявки на этот грантовый конкурс пишет человек, который хочет реализовать какую-либо идею в сфере благотворительности. Инициатором и автором проекта стала общественная активистка, соосновательница «Территрии передышки» Анна Фадеева.

«С помощью гранта будет организовано обучение для представителей СМИ из Перми и Пермского края, а также всех, кто так или иначе интересуется освещением в информационном пространстве социальных проблем (например, блогеры, фотографы или пиар-специалисты некоммерческих организаций, госучреждений и т. д.). На школе выступят эксперты из различных социально ориентированных СМИ и НКО. Также планируются практикумы и дискуссии о том, как СМИ могут работать с «тяжёлыми» социальными темами, такими как бездомность. Итогом проекта станут созданные участниками материалы для своих медиа-площадок», — пояснила специалист по медиасопровождению «Территории передышки» Татьяна Жикина.

По её словам, смысл проекта в том, чтобы рассказывать про стереотипы, которыми окружены люди, находящиеся в социально уязвимом положении. Эти стереотипы так сильны, что мешают обществу и государству эффективно участвовать в решении социальных проблем.

«Мы периодически сталкивается с тем, что люди в ситуации бездомности (и люди из других социально уязвимых групп, например с опытом заключения или зависимости) изображаются в СМИ и соцсетях в отрицательном ключе или в связке с новостями о преступлениях, что только закрепляет стигму. Чтобы люди относились к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации более человечно, больше людей включалось в благотворительность и участвовало в помощи тем, кто оказался в беде, нужно увеличивать большее количество достоверной информации о бездомности без стереотипов», - пояснила Татьяна Жикина.

Проект будет реализовывать команда пермского центра помощи людям без дома. Начало обучения начнётся ориентировочно в марте следующего года. Формат проведения и площадка сейчас уточняются.

Как говорят организаторы, школа-интенсив «Писать этично» призвана стать открытой и доброжелательной площадкой для диалога между медиа-специалистами, сотрудниками НКО и их благополучателями, чтобы вместе способствовать решению социальных проблем как в Пермском крае, так и в стране в целом.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми с 2018 года работает дневной центр для людей в беде «Территория передышки». Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога.

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