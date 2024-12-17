Александра Пермякова Школьник требует отменить концерт рэпера Вити АК-47 в Перми 11-летний общественник попросил музыканта не приезжать в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает telegram-канал Mash, 11-летний школьник потребовал отмены концерта рэпера Вити АК-47 (Виктор Гостюхина) в Перми.

«Пермский край — спортивный край», — заявил мальчик. И призвал Гостюхина не приезжать в Пермь.









«Я тут услышал, что к нас хочет приехать с концертом Вити АК-47. Витя, не приезжай сюда», — в своём обращении, опубликованном Mash , мальчик обзывает артиста и разговаривает на жаргоне.

Ранее телеграм-канал сообщал, что ИП Вити АК-47 заинтересовалась ФНС и что рэперу грозит налоговая проверка. Музыкант был вынужден закрыть ИП, через которое собирался заниматься музыкой и т.д, поскольку он неправильно выбрал систему налогообложения. Но собирается снова открывать — уже «грамотно» — наняв бухгалтера и выстроив административную работу, пишет Газета.Ru

«АК-47» — рэп-группа из города Берёзовский Свердловской области, основанная в 2004 году. Названа в честь автомата Калашникова. Коллектив состоит из двух человек, известных под псевдонимами: «Витя АК» ( Виктор Гостюхин) и «Макси АК» (Максим Брылин).

Следующий концерт рэпера должен состояться в Перми 22 декабря 18+.

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