Александра Пермякова
Школьник требует отменить концерт рэпера Вити АК-47 в Перми
11-летний общественник попросил музыканта не приезжать в Пермь
Как сообщает telegram-канал Mash, 11-летний школьник потребовал отмены концерта рэпера Вити АК-47 (Виктор Гостюхина) в Перми.
«АК-47» — рэп-группа из города Берёзовский Свердловской области, основанная в 2004 году. Названа в честь автомата Калашникова. Коллектив состоит из двух человек, известных под псевдонимами: «Витя АК» ( Виктор Гостюхин) и «Макси АК» (Максим Брылин).
Следующий концерт рэпера должен состояться в Перми 22 декабря 18+.
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