Александра Пермякова Фильм «Монстр» сценариста из Перми взял приз на кинофестивале в Крыму Специальный приз получил фильм сценариста Ивана Стукалова Поделиться Твитнуть

Иван Стукалов. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида".

С 13 по 15 декабря в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» прошёл кинофестиваль «Мост». В рамках его программы состоялся конкурс «Мост. Горизонты», на участие в котором молодые режиссёры представили 23 картины, а экспертная комиссия определила лучшие из них. Специальный приз экспертного совета кинофестиваля получил фильм «Монстр» сценариста Ивана Стукалова из Перми.

На конкурс «Мост. Горизонты» было подано 200 заявок из 52 городов России. В основную программу вошло 23 фильма. В экспертном совете конкурса оценивали картины актриса и режиссёр Наталья Бондарчук, актёр театра и кино Игорь Днестрянский, художник-постановщик Елена Окопная, режиссёр и оператор Олег Лукичёв, и др.





«Главная тема «Монстра» — внимательность к мелочам. Мелочи вообще составляют всю нашу жизнь, только мы их редко замечаем. А это важно. Мне кажется, человек, подмечающий детали, — счастливый человек», — считает сценарист фильма «Монстр» Иван Стукалов.





Победа в конкурсе, по его словам, «само собой вдохновляет на дальнейшую работу».

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