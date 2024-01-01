Александра Пермякова В Перми запретят движение транспорта на Монастырской у Слудской церкви Изменения движения связаны с ремонтом бесхозной теплосети Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Движение транспорта на улице Монастырской в Перми в районе Слудской церкви будет прекращено, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Ограничение движение транспорта связано с тем, что пермские тепловые сети будут проводить на этом участке ремонт бесхозного трубопровода. Он необходим для надёжного теплоснабжения Свято-Троицкого кафедрального собора (Слудская церковь).





Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута движения.





Проезд будет запрещён для всех видов транспорта с 18 до 25 декабря по улице Монастырской, 93в (напротив Слудской церкви). Объехать участок можно по улицам Матросова, Советская, Окулова и Крисанова.





Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства.

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