Александра Пермякова В Пермском крае руководитель предприятия сокрыл 30 млн от налогообложения Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО.

По версии следствия, директор коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере обработки металлов, не платил налоги и накопил значительную задолженность.





С июля 2023-го по январь 2024 года он направлял контрагентам распорядительные письма, где рекомендовал производить оплату за оказанные услуги, минуя расчётные счета организации.





От налогообложения было сокрыто около 30 млн руб.





Возбуждено уголовное дело. Руководителю предприятия предъявлено обвинение по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).





Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми.

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