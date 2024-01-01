Зарина Ситдикова В 2024 году в Прикамье по нацпроекту отремонтированы дороги регионального и местного значения Работы велись по всей территории края Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В дорожном сезоне-2024 в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, были отремонтированы дороги как регионального, так и местного значения. Об этом сообщает региональный минтранс.

По данным ведомства, новые участки дорог появились при строительстве в Перми дополнительного выезда с промузла «Осенцы», третьего этапа «Перехода ул. Строителей—площадь Гайдара» и при расширении ул. Карпинского, а также при реконструкции ул. Мичурина в Соликамске.

Помимо этого, в рамках нацпроекта были отремонтированы автодороги регионального значения. В обновлении были задействованы участки таких магистралей, как Пермь—Березники, Большая Соснова—Частые, Кунгур—Соликамск, Соликамск–Красновишерск, Кудымкар—Гайны и др. Дорожное полотно было также приведено в порядок на участке ш. Космонавтов 9-19 км и на трассах Пермь—Усть-Качка и Кукуштан—Чайковский—Камбарка.

В муниципальных образованиях нацпроект позволил обновить участки дорог Култаево—Нижние Муллы, Пермь—Троица—Сылва и подъезд к БОС—Нижние Муллы. В Краснокамском округе отремонтированы дорога Краснокамск—Стряпунята—Екимята, улицы Шоссейная и Коммунистическая. В Добрянке и Полазне обновлены улицы Советская и 50 лет Октября соответственно.

Как отметили в минтрансе, реализация нацпроекта позволила значительно улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов и повысить безопасность на дорогах региона.

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