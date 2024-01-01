В Перми создадут рабочую группу для борьбы с нелегальной занятостью Её возглавит Яна Фурман Поделиться Твитнуть

Яна Фурман

Иван Петров

В Перми создадут межведомственную рабочую группу по противодействию нелегальной занятости на территории Перми. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации. До 22 декабря документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Рабочая группа будет постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях координации работы по противодействию нелегальной занятости в Перми.

В состав группы войдут чиновники администрации, территориальных органов государственной власти в Пермском крае, представители надзорных органов, Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф», Центра занятости населения Пермского края. Участие в заседаниях смогут принимать следователи прокуратуры.

Новый орган будет анализировать поступающую из органов регионального государственного контроля (надзора) информацию о фактах нелегальной занятости, вырабатывать рекомендации и т.д.

Председателем рабочей группы станет заместитель главы администрации Перми Яна Фурман, зампредседателя — начальник департамента экономики и промышленной политики Нина Конюкова.

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