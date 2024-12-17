«Уралкалий» дарит подарки детям сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В преддверии Нового года более 15 тыс. детей сотрудников «Уралкалия» получат новогодние подарки.

В каждом наборе — сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, а также развивающие игры с учётом возрастной категории детей. Малыши получат раскраску из дерева и книжку с секретами, дети 4-7 лет — деревянную кормушку для птиц и игру «Ассоциариум», 8-11 лет — беспроводные наушники и семейную стратегическую игру «Накорми планету», 12-15 лет — беспроводные наушники и игровой набор «Квиз». Кроме этого, всем детям достанется брендированный мешок для обуви и праздничная открытка от компании.

«Уралкалий» также дарит детям сотрудников и творческие подарки — новогодние представления. В Березниках малыши посмотрят новогоднюю сказку «Как дети Новый год спасли…» (0+). Дети 7-10 лет увидят постановку «12 месяцев» (6+), а школьники постарше — «Новый год в Стране чудес» (6+). В Соликамске для дошкольников состоится новогоднее представление «Маша и тайна волшебных фонарей» (0+) с интерактивом и сказочными героями. Дети старшего возраста смогут увидеть современное кино — компания профинансировала 13 сеансов просмотра новогодних фильмов.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Каждый год дети наших сотрудников находят под ёлкой подарки от «Уралкалия». Создавать для них атмосферу новогодней сказки и радовать их — это наша устоявшаяся добрая традиция и важная часть социального пакета. В этом году на организацию новогодних мероприятий компания выделила свыше 60 млн руб.

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