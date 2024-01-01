Зарина Ситдикова В Пермском крае показатель выдачи кредитных карт за месяц снизился на 21% Объём лимитов по новым кредиткам сократился на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре по сравнению с результатами октября количество выдач кредитных карт в Пермском крае сократилось на 21%. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

По информации аналитиков, всего за ноябрь 2024 года в регионе было выдано 27,68 тыс. кредитных карт. При этом месяцем ранее этот показатель составил 35,19 тыс. штук.

Согласно статистике, объём лимитов по новым кредиткам в Прикамье тоже снизился. Сокращение составило 17%. В абсолютном значении объём уменьшился с 4,19 до 3,49 млрд руб.

Положительная динамика в Пермском крае была отмечена только у показателя среднего размера лимита по выданным в ноябре кредитным картам – со 119 до 126 тыс. руб. Рост составил 6%.

В целом по России за ноябрь банки открыли для клиентов 1,57 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 206,75 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 40%, общий объём одобренных лимитов – на 32%.

По сравнению с результатами октября количество выдач кредиток сократилось на 14%, общий лимит – на 15%.

Всего по итогам 11 месяцев текущего года россияне оформили 24,19 млн новых кредитных карт на 2,96 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач кредиток сократилось на 4% (в 2023-м – 25,09 млн штук), объём – на 1% (в 2023-м – 2,99 трлн руб.).

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