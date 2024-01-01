Алёна Бронникова
В Пермском крае все муниципалитеты утвердили местные бюджеты на 2025-2027 годы
Последние 10 округов приняли бюджеты на трёхлетку 16 декабря
Все муниципалитеты Пермского края утвердили местные бюджеты на 2025-2027 годы. По информации telegram-канала «На местах», 16 декабря главные финансовые документы приняли последние 10 округов.
«Как и краевой бюджет, главные финансовые документы территорий сохраняют социальную направленность. Также в бюджетах предусмотрены средства на реализацию мероприятий комплексных планов развития территорий, финансирование которых осуществляется с учётом субсидий из регионального и федерального бюджетов», — сообщается в посте.
Отмечается, что заблаговременное принятие бюджетов позволяет заключать соглашения для получения средств из регионального бюджета на благоустройство, строительство и ремонт социальных объектов и объектов ЖКХ. После заключения соглашений власти приступают к работе по подготовке конкурсных процедур.
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