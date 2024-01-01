Гордума приняла во втором чтении бюджет Перми на 2025-2027 годы Дефицит в следующем году составит 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 17 декабря приняли во втором чтении бюджет на 2025-2027 годы. Ключевыми ориентирами бюджетной политики стали обеспечение сбалансированного бюджета, выполнение всех социальных обязательств, участие в реализации нацпроектов и региональных программ.

В частности, в следующем году доходы городского бюджета запланированы в объёме 57,5 млрд руб., в 2026-м — 60,6 млрд руб., а в 2027-м — 59,4 млрд руб.

Расходы в 2025 году запланированы в размере 58,5 млрд руб., в 2026 году — 61,2 млрд руб., в 2027-м — 58,4 млрд руб. Дефицит бюджета в 2025 году составит 1 млрд руб., в 2026 году — 600 млн руб., в 2027 году запланирован профицит в объёме 970 млн руб.

Например, в 2025 году на сферу образования приходится 25 млрд руб., на дороги и транспорт — 16 млрд руб., на ЖКХ и благоустройство — 7,4 млрд руб.

С 1 января следующего года вводится новый источник дохода бюджета — туристический налог. Ставка по нему составит 1%, а оплачивать его должны будут организации и физлица, которые оказывают услуги по предоставлению мест временного проживания.

Между двумя чтениями над проектом бюджета работала специальная рабочая группа. Во время обсуждения на проект главного финансового документа поступило 115 поправок, из них 97 были приняты, а 18 отклонены.

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