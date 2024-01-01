Опасающимся волков жителям Прикамья чиновники советуют ходить с палкой и не мусорить Поделиться Твитнуть

В министерстве природных ресурсов Пермского края прокомментировали ситуацию с волками, замеченными в Ныробе. Власти дали рекомендации, как вести себя при встрече с потенциально опасными хищниками, сообщает perm.aif.ru.

Инцидент произошёл в ночь на 12 декабря, когда одна из местных жительниц запечатлела на видео пятерых волков. Однако по словам жителей, на самом деле их было девять. Ныробцы волнуются за безопасность своих детей, которым иногда приходится идти в школу пешком через поле, расположенное рядом с лесом. Также зафиксированы случаи, когда волки убивали домашних собак.

Как пояснили в министерстве, хищников привлекают мусорными контейнерами, полные пищевых отходов, а также беззащитные домашние животные. Чтобы избежать встречи с волками, в минприроды рекомендуют жителям населённых пунктов, прилегающих к лесу, не выбрасывать мусор в несанкционированных местах и регулярно вывозить отходы из своих населённых пунктов. Также рекомендуется обеспечить безопасность тех помещений, где находятся домашние животные.

При встрече с волками жителям Прикамья в ведомстве порекомендовали, в первую очередь, постараться соблюдать спокойствие, взять палку и размахивать ей. Если волк подошёл близко, нельзя смотреть ему в глаза и, там более, поворачиваться спиной и убегать. Нужно постараться зрительно увеличить свои размеры, например распахнуть полы верхней одежды. Волки не бросаются на тех, кто заведомо больше их. «Затем нужно медленно пятиться назад до ближайшего дерева и влезть на него», — советуют в министерстве.

Если волки подходят к домам, нападают на собак, птицу и скот, можно сообщить об этом по номеру 112 или 102.

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