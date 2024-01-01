Алёна Бронникова В Пермском крае планируется реставрация объектов музея «Пермь-36» Работы необходимо провести на 11 объектах до 2029 года Поделиться Твитнуть

Музей «Пермь-36»

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют обновить корпуса на территории мемориального музея-заповедника истории политических репрессий «Пермь-36». Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подготовила проекты об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца.

Документами предусмотрены работы на 11 объектах, входящих в ансамбль «Колония политических заключённых ВС-389/36 (Пермь-36)». Основные виды работ — ремонт крыш, фасадов, цоколя и отмостки.

До 30 ноября 2027 года работы нужно завершить в здании медсанчасти. На объектах «Производственные помещения (здание лагерных мастерских с гаражом)», «Штрафной изолятор», «Общелагерный штаб», «Контрольно-пропускной пункт», «Жилой барак 2-го отряда» — до 30 декабря 2027-го.

Устранение причин появления трещин и ремонт фасадов на административном здании жилой зоны нужно выполнить до 30 декабря 2027 года, а ремонт кровли — до конца 2028 года. Отремонтировать отделочные слои фасадов и интерьеров в хозяйственном блоке (баня с прачечной) нужно будет завершить до 30 декабря 2028 года.

В срок до 30 ноября 2029 года собственника обяжут отремонтировать штукатурный слой цоколя, покрасить фасады и полы в здании «Контрольно-пропускной пункт с полосой досмотра в зону особого режима», а до декабря 2029-го — отремонтировать фасады и интерьеры на объекте «Жилой барак с прогулочными двориками в зоне особого режима».

Кроме того, на все указанные постройки в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства нужно будет установить информационные таблички об объектах культурного наследия. В данный момент проекты не утверждены.

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