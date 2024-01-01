Власти Перми сделают архитектурную подсветку исторических зданий в новом формате Её установят с помощью удалённых проекторов Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео прямого эфира Эдуарда Соснина

Во время прямого эфира глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в следующем году власти планируют запустить в тестовом режиме новый формат архитектурной подсветки исторических зданий.

По словам чиновника, для установки такой подсветки будут использовать удалённые проекторы, в функционале которых есть возможность транслировать различные изображения согласно заданной программе. Такое решение принято в связи с тем, что на многих исторических зданиях в центре города нельзя устанавливать традиционную подсветку.

«С помощью специальных проекторов можно будет транслировать на здания различные изображения, подсвечивать всё здание полностью или отдельные его части», — рассказал мэр.

В целом в 2025 году в краевой столице планируется построить 140 км новых сетей уличного освещения, добавил Соснин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.