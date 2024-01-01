В ходе спецоперации погиб житель Прикамья Ирек Гараев С ним простятся 17 декабря Поделиться Твитнуть

Как сообщает газета «Зори Плюс», 17 декабря в Добрянке похоронят участника СВО Ирека Гарева. Он погиб в ходе выполнения задач в зоне боевых действий в конце ноября.

Ирек Гараев родился в Гремячинске, но вырос в Березниках. В 1981 году окончил Государственное политехническое училище № 43 в Перми, где получил специальность «подручный сталевара». С ноября 1981-го по ноябрь 1984 года мужчина отлужил в армии (моторист надводных кораблей).

В 1986 году переехал в Добрянку и завёл семью. Работал вахтовым методом в различных организациях монтажником.

В 1994 году поступил на службу в ОВД Добрянки, служил там помощником участкового уполномоченного милиции, в звании сержант. В 2000 году принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике.

В этом году, 7 июля, он заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО в качестве стрелка и погиб 23 ноября при выполнении боевых задач.

У мужчины остались, жена, дочери, внуки и сестра.

Прощание с военнослужащим состоится 17 декабря в Добрянке, в ДКС им. В.А. Ладугина, в 11:00.

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