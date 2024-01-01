Зарина Ситдикова В Перми за месяц на 3,8% подешевела стоимость аренды однокомнатных квартир Цены на двухкомнатные квартиры остались на том же уровне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2024 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в Перми снизились на 3,8%. Об этом сообщают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

Специалисты сервиса проанализировали ситуацию на рынке аренды недвижимости в 70 городах России. Согласно исследованию, в большинстве крупных городских поселений спрос на услуги по предоставлению жилья достиг «небывалых высот».

В частности, средняя ставка по аренде однокомнатных квартир по всем городам страны увеличилась на 4,9%, до 27 091 руб. в месяц. При этом в Перми этот показатель, наоборот, снизился на 3,8%, до 27 574 руб.

Подешевела в столице Прикамья и аренда двухкомнатных квартир. За месяц цена снизилась на 0,1%, до 33 535 руб. Аналогичный показатель в среднем по России составил +4,1%, до 33 632 руб. в месяц.

По мнению аналитиков портала, сейчас на рынке арендной недвижимости наблюдается повсеместное переселение, поскольку ставки растут, и квартиросъёмщики подбирают себе более дешёвое жильё. Из-за этого предложение в сегменте сдаваемого жилья увеличилось по сравнению с сентябрем на 30-50%.

По прогнозам специалистов, рост стоимости аренды остановится уже в январе. Аналитики даже ожидают временного снижения ставок. Поэтому советуют арендаторам искать оптимальные по цене квартиры в течение двух первых месяцев следующего года.

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