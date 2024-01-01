Алёна Бронникова Полиция составила 13 протоколов за ночной дрифт в Перми Личности всех водителей были установлены Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В выходные в Перми несколько водителей на центральных улицах города устроили ночной дрифт. Видеозапись заезда появилась в местных социальных сетях. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили личности всех участников.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции была проведена проверка, по результатам которой были установлены личности водителей, принявших участие в заезде. В отношении водителей было составлено 13 административных материалов за нарушение требований правил дорожного движения», - сообщает пресс-служба ГАИ Перми.

С каждым нарушителем была проведена профилактическая работа по недопущению повторных правонарушений, автолюбителям также рассказали о тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. В ведомстве пермякам напоминают, что гонки и дрифт на улицах населённых пунктов запрещены и подвергают опасности всех участников дорожного движения.

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