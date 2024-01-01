В Перми ищут пропавшего 22-летнего мужчину в военном камуфляже Он потерялся 10 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Поисковый отряд "ПрикамьеПоиск" памяти Ирины Бухановой

Волонтёры поискового отряда «Прикамье Поиск» сообщили подробности о 22-летнем Алексее Кузьмине, который ушёл из дома в Перми 10 декабря и не вернулся.

Молодого человека в последний раз видели в Орджоникидзевском районе и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В момент пропажи он был одет в военную камуфляжную форму.

Сейчас география поисков молодого человека расширена. По данным волонтёров, он может находиться в соседней Свердловской области. Они сообщают, что в день пропажи у него не было с собой никаких вещей.

Волонтёры распространили ориентировку. Молодому человеку на вид 18-20 лет, рост 165-168 сантиметров, худощавого телосложения. У него тёмно-русые волосы и карие глаза. В последний раз его видели в военном камуфляжном костюме.

Волонтёры просят всех, кому что-либо известно о пропавшем, звонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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