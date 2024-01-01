В Перми несколько аварий стали причиной больших пробок в городе Больше всего затруднено движение на шоссе Космонавтов и в центре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 16 декабря дороги Перми вновь сковали пробки. Несколько ДТП возле Центрального рынка стали причиной многочисленных заторов на дороге. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев.

Один из пассажиров рассказал, что на преодоление расстояния от конечной автобусной остановки «Улица Мильчакова» до Центрального рынка у него ушло около 40 минут.

По его словам, движение практически встало от ул. Мильчакова. «Автобус минут 15 не мог вывернуть на шоссе, а после ещё 20 минут пробирался до следующей остановки», — пояснил пермяк.

Причиной коллапса стали сразу несколько аварий у рынка. Одна из них, в которой столкнулись автобус и легковой автомобиль, произошла у центрального автовокзала. Междугородный транспорт и автомобиль попали в ДТП у въезда на стоянку за зданием вокзала.

По данным дептранса Перми, отставание от расписания общественного транспорта составляет около 30 минут. В ведомстве пояснили, что на дорогах пробки 8 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за ДТП пробка на шоссе Космонавтов растянулась от Центрального рынка до ул. Советской Армии. Кроме того, затруднено движение на улицах Малкова и Стахановской.

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