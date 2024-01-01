Александр Бастрыкин заинтересовался плохой дорогой в Добрянском округе Прикамья Местные жители пожаловались на многочисленные ямы и колеи на трассе Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу ненадлежащей транспортной инфраструктуры в Добрянском округе. Бастрыкин обратил внимание на проблему дорог в Добрянке после публикаций в соцсетях. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Местные жители рассказали, что на протяжении длительного времени единственная автомобильная дорога, соединяющая шесть населённых пунктов с административным центром, находится в непригодном состоянии. В частности, на ней образовались многочисленные ямы и колеи, а в осенне-зимний период дорожное полотно не чистят вовремя от снега и наледи.

Из-за этого транспортные компании отказываются от выполнения пассажирских перевозок, проезд спецтранспорта к домовладениям затруднён, к социально значимым объектам люди добираются тоже с трудом. Многочисленные обращения жителей к местным властям не принесли никаких результатов.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о её предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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