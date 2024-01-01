Под Пермью сгорел дом семьи педагога В соцсетях объявили сбор вещей Поделиться Твитнуть

Фото: Телеграм-канал "ЧП ДТП Пермь"

Во Фролах Пермского округа страшный пожар оставил без жилья семью учителя. Её дом сгорел в страшном пожаре, и теперь объявлен сбор вещей и денег для её семьи. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на управление образования Пермского округа.

Пожар случился вечером 14 декабря. Чтобы потушить огонь, на место происшествия прибыли 13 спасателей на четырёх спецмашинах. Пожар смогли ликвидировать почти через час после возгорания. Его причину устанавливают.

В доме жила семья из четырёх человек. Они не пострадали, так как успели вовремя покинуть помещение, однако, по словам односельчан, у погорельцев погибли все животные и сгорело имущество.

Как выяснилось, пожар произошёл в доме учительницы истории и обществознания местной школы «Навигатор», которая ещё руководит военно-спортивным 6-м классом. Семье срочно требуется помощь и поддержка. Им нужны спальные места, хозяйственные принадлежности, посуда и бытовая техника и т.д.

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