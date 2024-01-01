Актёр Николай Наумов залез на башенный кран и призвал голосовать за Пермь Поделиться Твитнуть

скриншот из ролика

Актёр из Перми Николай Наумов, известный по роли Коляна в сериале «Реальные пацаны», записал видеообращение из кабины башенного крана, в котором призвал жителей города принимать участие в голосовании за Пермь в рамках конкурса на звание «Молодёжной столицы России».

Голосование проходит на платформе «Госуслуги» с 1 по 20 декабря.

«Веселись, юноша, в юности своей, но и о будущем не забывай! Пермь претендует на звание «Молодёжной столицы России». Ты можешь оставить свой голос за город Пермь на портале Госуслуги. Проголосуй за Пермь. Мы реально крутые!» — говорит актёр в ролике, который опубликован в телеграм-канале правительства Пермского края.

Конкурс на звание «Молодёжной столицы России» проводится с 2022 года. В этом году за выход в финал боролись 17 российских городов. Пермь вошла в пятёрку лидеров наряду с Новым Уренгоем, Омском, Томском и Хабаровском. Победивший город получит возможность реализовывать проекты Росмолодёжи и сотрудничать с федеральными партнёрами.

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