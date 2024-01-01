В Перми ветеринары спасли кота, который вывихнул челюсть и не мог закрыть пасть Поделиться Твитнуть

фото ветеринарной клиники "Друг"

В пермскую ветеринарную клинику «Друг» поступил 10-летний сиамский кот по кличке Лёва с необычной травмой. Как рассказали хозяева животного, ночью он упал со стола, причём весьма неудачно, а утром они обнаружили своего питомца с открытой пастью, словно он очень удивлён.

фото ветеринарной клиники "Друг"

Хозяева немедленно отвезли кота в клинику.

«Мы сразу же доставили его в операционную, осторожно вправили челюсть и помогли ему справиться с болью. Теперь наш пушистый пациент на пути к выздоровлению, и мы рады видеть, что ему стало легче!» — сообщили в учреждении.

фото ветеринарной клиники "Друг"

Специалисты отметили, что подобные случаи напоминают о том, что даже лёгкие падения животных могут приводить к серьёзным травмам. Поэтому, если питомец начинает вести себя странно после падения или удара, рекомендуется немедленно обратиться к ветеринару.

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