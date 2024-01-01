Стоимость водоснабжения в Перми вырастет на 17% За канализацию придётся платить на 19% больше Поделиться Твитнуть

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края установило новые расценки для оператора Перми — ООО «Новогор-Прикамье» — на 2025 год на водоснабжение и водоотведение.

Согласно принятому постановлению, с 1 июля тарифы для жителей увеличатся. Горожанам придётся заплатить 48,91 руб. за каждый кубометр воды, что на 17% выше текущей цены (41,45 руб.). Стоимость водоотведения вырастет на 19%: с 36,45 руб. за кубометр до 43,01 руб.

Вместе с тем, тарифы для промышленных потребителей будут снижены. Так, расценка на водоснабжение упадёт с 46,77 руб. до 40,76 руб. за кубометр, а на водоотведение снизится с 50,76 руб. до 45,41 руб. за кубометр.

Подчеркивается, что увеличение тарифов для населения и одновременное снижение для промышленных предприятий осуществляется в рамках уменьшения перекрестного субсидирования, что предусмотрено федеральным законодательством.

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