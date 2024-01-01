Зарина Ситдикова Работник пермской компании заболел малярией после командировки в Камерун Накануне этого случая скончался также прибывший из Африки его коллега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудник предприятия из Перми заболел малярией после возвращения из командировки в Камерун. Об этом сообщает Государственная инспекция труда Пермского края.

По данным ведомства, несчастный случай произошёл в ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» с ведущим инженером по наладке и испытаниям. Об инциденте стало известно после того, как руководство компании уведомило инспекцию.

Как пояснили в организации, 7 декабря специалист обратился в больницу за помощью к врачам. Мужчине стало плохо после того, как он вернулся домой из рабочей поездки в Африку. После госпитализации выяснилось, что плохое самочувствие пациента вызвано тропической завозной малярией. Сложное течение заболевания привело к отёку лёгких у пермяка. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павла Бахтагареева, для расследования этого происшествия формируется комиссия, которой предстоит установить все обстоятельства и причины несчастного случая. По результатам проверки будут приняты меры административного характера. В случае необходимости материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В инспекции также добавили, что 1 декабря скончался ещё один работник ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», который также вернулся из командировки в Камерун.

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