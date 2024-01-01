Зарина Ситдикова Новый «Урок цифры» поможет школьникам Прикамья изучить умные алгоритмы в организации поездок Третье занятие в этом учебном году проводят специалисты компании «Яндекс» Поделиться Твитнуть

В школах Пермского края стартует третий в этом учебном году «Урок цифры» (6+), посвящённый знакомству с умными алгоритмами при организации поездок. Открытые занятия на тему «Код города: технологии в движении» будут проходить до 22 декабря. Разработкой и проведением урока занимались специалисты компании «Яндекс». Об этом сообщает министерство информационного развития и связи Прикамья.

Как пояснили в ведомстве, на новых занятиях школьники на примере сервиса такси узнают, как современные технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям совершать поездки. Ребята познакомятся с теорией графов, которая лежит в основе построения маршрутов, а также с алгоритмами, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси.

Директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова обращает внимание на то, что в основе всех цифровых сервисов лежат математика и информатика. Именно их алгоритмы и модели обеспечивают работу такси и помогают эффективно совершать поездки даже в час пик, позволяют находить попутчиков для совместной поездки. Этому и посвящены новые «Уроки цифры». Также старшеклассники познакомятся с перспективными профессиями в сфере ИТ и узнают о работе backend- и frontend-разработчиков, инженеров данных, SRE-специалистов.

В ходе занятий ребята также овладеют навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга. Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три группы в зависимости от уровня сложности: для младших, средних и старших классов. После прохождения занятий все участники традиционно получат сертификаты.

По словам гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, «Урок цифры» является важнейшим образовательным проектом для школьников и педагогов страны в области информационных технологий. Его особенность в том, что он содержит учебный материал и тренажёры от ведущих технологических компаний. Например, такую сложную тему, как сервис такси, школьники изучают с лидером рынка – компанией «Яндекс».

Ежегодный всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Пермский край участвует в проекте «Урок цифры» с момента его запуска в декабре 2018 года. За шесть лет в школах, детских лагерях и технопарках региона было проведено более 35 уроков.

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