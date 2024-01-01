В Перми у врача дрогнула рука во время операции по обрезанию Пострадавший подал в суд на клинику Поделиться Твитнуть

Житель Перми подал в суд на частную медицинскую клинику после неудачной операции по обрезанию, сообщает «КП-Пермь».

По информации издания, инцидент произошел с 34-летним мужчиной, который обратился в клинику для удаления крайней плоти. Операция обошлась ему в 40 тыс. руб., но вскоре после процедуры пациент столкнулся с осложнениями и деформацией полового органа.

Адвокат потерпевшего утверждает, что восстановление после операции затянулось на несколько месяцев. В поисках решения мужчина обращался в другие клиники, но безуспешно. По его словам, он испытывал сильную боль, постоянно посещал врачей и столкнулся с проблемами в интимной жизни.

Чтобы получить компенсацию за моральные страдания, мужчина подал иск на сумму 750 тыс. руб., и ещё он собирается отсудить 130 тыс. руб. за материальный ущерб.

Отмечается, что клиника признала свою ошибку и принесла извинения.

Юрист рассказал изданию, что врачи не раскрыли причины произошедшего, упомянули только, что у хирурга дрогнула рука.

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